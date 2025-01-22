Первая в этом году выездная донорская акция пройдет в Талдоме 17 февраля

После долгого перерыва первая выездная донорская акция пройдет в Талдоме 17 февраля с 9:30 до 12:00. Медицинские работники Подмосковного центра крови и трансфузиологической службы Дубненской больницы приглашают всех желающих с 18 лет посетить акцию и стать донором. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадкой для проведения станет молодежный центр «Выбор» по адресу: г. Талдом, ул. Шишунова, дом № 5.

Предварительная запись будет обязательна и откроется с 13 февраля с 9:00 по 20:00 по тел. 8 (496-21) 7-04-00 доб. 0787. В день сдачи крови с собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.

Перед процедурой каждый проходит медицинское обследование, чтобы убедиться, что состояние здоровья донора соответствует требованиям и его кровь безопасна для использования.

«Жителям не придется больше ездить в соседний город, выездные донорские акции вновь станут в Талдомском округе регулярными. Участие каждого и его личный вклад поможет обеспечить стабильное поступление донорской крови, которая так необходима для спасения жизней. Процесс донации будет удобным и комфортным. Ждем всех доноров, кто сдавал кровь ранее, и тех, кто только планирует им стать», — поделился главный врач Игорь Давронов.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.