Первая в 2025 году донорская акция пройдет в Коломне

В Коломне пройдет очередная выездная донорская акция Московского областного центра крови. В этот день жители округа смогут без предварительной записи сдать кровь для пациентов, проходящих лечение в медучреждениях Московской области. Оставшегося до донорской акции времени вполне достаточно для того, чтобы подготовиться к сдаче крови, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Каждая донация проходит под наблюдением медиков, но наиболее комфортной для донора она будет только в том случае, если он заранее подготовился к процедуре. Начать подготовку к сдаче крови необходимо минимум за три дня. В течение этого времени уже не рекомендуется принимать ряд лекарственных препаратов, способных повлиять на качество крови», — сказала заведующая отделением переливания крови Коломенской больницы Лариса Сахарова.

Как подготовиться к сдаче крови. 72 часа до донации нельзя принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. За 48 часов необходимо исключить алкоголь. Также за час до процедуры донации следует воздержаться от курения. Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в том числе растительное), шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы.

Перед сдачей крови необходимо позавтракать. Для завтрака лучше выбирать отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты (кроме авокадо, свеклы, бананов). Допускаются хлеб, сухари, сушки. Из напитков лучше отдать предпочтение сладкому чаю с вареньем, сокам, морсам, компотам, минеральной воде. Донорская акция пройдет:

Когда. 9 января, 9:00 — 12:00.

Где. Коломна, наб. реки Коломенки, д. 7. Конькобежный центр «Коломна». Доноры смогут зайти на донацию через центральный вход центра, пост № 1. Предварительная запись на донацию не нужна. С собой нужно обязательно взять паспорт РФ и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.