Первая госпитализация прошла в детском центре имени Рошаля в Подмосковье

В клинико-диагностическом центре им. Л.М. Рошаля, расположенном в Красногорске, состоялась первая госпитализация, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

План на этот день — 72 ребенка по направлениям: хирургия, эндокринология, реанимация, педиатрия, неврология, урология. Четыре юных пациента уже приехали, сейчас их оформляют в центр.

Всего на текущую неделю в КДЦ планируют провести 34 операции.

Что касается поликлиники центра, то в ней за 19 дней работы оказали медпомощь 3 515 детям. В понедельник состоятся 306 консультаций, из них 223 — очно, 83 — телемедицина.

Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля открылся в августе. Клиника оснащена более чем 9,8 тыс. единиц современного медоборудования, которое позволяет проводить сложные и уникальные операции. Персонал — это 1,2 тыс. высококвалифицированных специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.