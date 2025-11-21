Первая больница в Орехово-Зуеве отметила 120-летний юбилей

Историческая больница Орехово-Зуева, построенная на средства известного мецената Саввы Морозова и открытая в 1905 году, отметила 120-летний юбилей, сообщили в пресс-службе округа.

Первая больница в Орехово-Зуеве была построена на средства Саввы Тимофеевича Морозова и открыта в 1905 году. Уникальное и передовое для своего времени учреждение.

Сегодня здесь оказывают многопрофильную помощь пациентам, а состав врачей регулярно пополняется молодыми талантливыми кадрами. Современным оборудованием полностью оснащены отделения хирургии, урологии и реанимации.

Одно из главных достижений за последнее время — открытие регионального сосудистого центра, где проводятся уникальные операции. Центр доступен жителям Орехово-Зуевского, Богородского, Павлово-Посадского, Шатурского, Электростальского округов.

21 ноября Первая больница торжественно отметила свой 120-летний юбилей в стенах Зимнего театра города Орехово-Зуево.

«Всем сотрудникам Первой городской больницы желаю развития, профессиональных успехов, благодарных пациентов и крепкого здоровья!» — сказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Коллектив больницы поздравили депутат Мособлдумы Максим Коркин, замглавы городского округа Данила Просвиров, депутат местного Совета депутатов Дмитрий Нестеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в обращении к участникам съезда терапевтов региона отметил, что именно цифровая медицина сегодня становится мощным инструментом, позволяющим объединить достижения науки и практики для оказания эффективной медицинской помощи каждому пациенту. В Подмосковье каждый третий врач использует цифровые технологии и планирует увеличить возможности их применения.



«Мы в Подмосковье уделяем внимание всему, что касается здоровья людей, стараемся, чтобы качественную медицинскую помощь можно было получить в любом муниципалитете. Цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной работы наших врачей», — добавил губернатор в обращении.

