Перинатальный центр Видного получил 14 реанимационных систем для новорожденных

Видновский перинатальный центр укрепил свою материально-техническую базу, получив 14 современных открытых реанимационных систем для новорожденных. Новое оборудование позволит оказывать высококвалифицированную помощь недоношенным детям, появляющимся на свет начиная с 22 недели беременности. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Открытые детские реанимационные системы позволяют медицинскому персоналу быстро выявлять проблемы у новорожденного и своевременно оказать помощь. Полезные опции аппаратуры дают реальный шанс сократить сроки выхаживания недоношенных малышей и возможно даже снизить процент некоторых осложнений», — рассказала заведующая родовым отделением Видновского перинатального центра Наталия Ермакова.

Новые реанимационные системы обладают рядом преимуществ, включая округлый детский столик с электронной регулировкой высоты и наклона, различные режимы обогрева, встроенную лампу для фототерапии, возможность проведения дыхательной терапии без интубации и съемный поддон для рентген-кассеты. Также 3 дополнительные реанимационные системы поступили в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где выхаживаются малыши с экстремально низкой массой тела и ослабленным здоровьем.

Ранее сообщалось, что в рамках инициативы по улучшению условий родовспоможения и повышения доступности медицинских услуг, в Ленинском округе началось строительство второго корпуса Видновского перинатального центра.

В ходе рабочего визита губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с главой Ленинского округа Станиславом Каторовым и медицинскими работниками, заложил первый камень в основание нового здания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.