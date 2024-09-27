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Перинатальный центр Щелкова проведет бесплатные курсы для беременных в октябре

В Щелкове будущих мам приглашают в образовательный проект подготовки к здоровому материнству и счастливому детству. Это бесплатные курсы для беременных по актуальным темам, цель которых — подготовить будущих родителей к родам и уходу за новорожденным, сообщает пресс-служба администрации округа.

Курсы учат правильному дыханию, помогают преодолевать психологические барьеры и вести здоровый образ жизни, отвечают на важные вопросы. Занятия проводятся каждый вторник и четверг без предварительной записи.

1 октября

11.00 — 12.00 — Тренинг по дыханию в родах. Техники немедикаментозного обезболивания (психолог, 18 каб.)

12.00-13.00 — «Подготовка к грудному вскармливанию, что важно знать во время беременности» (врач акушер-гинеколог, 38 каб.)

3 октября

11.00 — 12.00 — Страхи и тревоги в беременность и перед родами. Учимся с ними справляться (психолог, 38 каб.)

12.00-13.00 — «Течение беременности. Физиологические изменения. Правильное питание. Гигиенические правила. Профилактика туберкулеза» (врач акушер-гинеколог, 38 каб.)

8 октября

12.00-13.00 — «Я родился в Подмосковье» — «Роды в Щелковском перинатальном центре». Современные технологии и команда профессионалов. Комфорт, уют и безопасность для мамы и ребенка (врач-неонатолог, 38 каб.)

10 октября

12.00-13.00 — «Накануне родов. Признаки начала родов. Когда ехать в роддом. Что взять с собой» (врач акушер-гинеколог, 38 каб.)

15 октября

12.00-13.00 — «Уход за новорожденным — мама может! Уход за малышом в родильном доме и после выписки. Как ухаживать дома: одежда, купание, прогулки. Уход за носиком, ногтями, пупочной ранкой» (врач-неонатолог, 38 каб.)

17 октября

12.00-13.00 — «Периоды родов. Схватки, потуги, рождение плаценты» (врач акушер-гинеколог, 38 каб.)

22 октября

11.00 — 12.00 — Как успокоить плачущего малыша. Метод Харви Карпа (психолог, 38 каб.)

12.00-13.00 — «Маленькие секреты — залог здоровья! Пограничные состояния новорожденного. Что необходимо знать каждой маме?» (врач-неонатолог, 38 каб.).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.