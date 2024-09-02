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Перинатальный центр Коломны 3 сентября ждет будущих мам на День открытых дверей

День открытых дверей пройдет в Коломенском перинатальном центре 3 сентября. Будущих родителей, а также всех желающих приглашают к 14:00 по адресу: Коломна, ул. Дзержинского, дом № 25. Место сбора: ресепшн КДО, 1 этаж, подъезд 3. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе Дня открытых дверей сотрудники медучреждения расскажут о центре, о его отделениях и специалистах, об условиях пребывания и ответят на все интересующие вопросы.

Запись не требуется, вход свободный.

В Коломенском перинатальном центре каждый месяц рождается более 300 малышей.

Центр материнства и детства в Коломне был открыт осенью 2017 года. С момента открытия в Центре появились на свет более 27 тыс. детей.

Центр — это многопрофильный стационар, оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием, оказывающий медицинскую помощь женщинам всех возрастных групп. Здесь работают высокопрофессиональные врачи.

Здесь выхаживают детей с экстремально низкой массой тела — 500 г.

В центре работает «Школа матерей», где будущие родители могут проконсультироваться со специалистами по вопросам подготовки к беременности, партнерских родов, грудного вскармливания. Есть возможность сразу после родов получить свидетельство о рождении ребенка, а также оформить полис ОМС на малыша.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.