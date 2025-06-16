Перинатальные центры Подмосковья получили четыре новых реанимобиля

Перинатальные центра Московской области поставлены четыре новых реанимобиля для неонатологической службы. Они поступили в Московский областной, Видновский и Коломенский перинатальные центры, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье создана одна из лучших систем родовспоможения в стране. Перинатальные центры региона оказывают медицинскую помощь третьего, самого высокого уровня. Их специалисты выезжают в разные округа Подмосковья для спасения недоношенных детей. В этом году мы поставили в наши перинатальные центры 4 современных реанимобиля. Это полноценные отделения для новорожденных с возможностью оказания высокотехнологичной медицинской помощи вне стационаров», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Реанимобили помогают медицинским бригадам оказывать экстренную помощь на месте, а затем транспортировать в перинатальные центры новорожденных с тяжелыми патологиями — дыхательными нарушениями, легочной гипертензией и аспирацией. На их закупку было направлено более 104 млн рублей.

«Используем реанимобиль для транспортировки новорожденных детей из нашего медицинского сектора. Он оборудован кувезом, аппаратом искусственной вентиляции легких, если это необходимо для малышей в тяжелом состоянии, также есть возможность непрерывно проводить мониторинг витальных функций и контролировать жизненно важные показатели. Это помогает создать оптимальные условия для организма крохи и без проблем доставить маленьких пациентов для консультации и лечения», — рассказала анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 1 Видновского перинатального центра Анита Кайсина.

Реанимобили закуплены по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.