Перекормлены удобрениями: врач рассказала об опасности ранних арбузов

Наиболее безопасным периодом для покупки арбузов и дынь считается промежуток с конца июля по начало августа, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Сезон арбузов и дынь всегда долгожданный — это время, когда можно насладиться свежими и сочными плодами, идеально подходящими для жары, а, чтобы избежать неприятностей с желудком, важно помнить о некоторых нюансах, связанных с их употреблением.

Сами по себе плоды содержат множество витаминов и микроэлементов, необходимых для организма, а благодаря большому количеству воды в мякоти они являются низкокалорийными.

«Именно с конца июля по начало августа они созревают естественным путем и становятся наиболее вкусными и полезными. Чтобы плоды росли быстрее и больше, их могут „перекармливать“ удобрениями, особенно азотными. Как правило, нитраты накапливаются в корке и прилегающей к ней зеленой части плода», — отметила Сережина.

Их количество напрямую зависит от полива, условий произрастания и срока сбора урожая: в ранних плодах их больше, чем в тех, что собраны в конце лета или осенью.

Главная опасность нитратов заключается в том, что в организме человека они могут превращаться в токсичные нитриты, которые нарушают транспортную функцию крови и вызывают кислородное голодание тканей. Это способно нанести серьезный ущерб любому организму, но особенно сильно страдают дети и люди с хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой и выделительной систем.