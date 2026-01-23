Передвижной медкомплекс проведет обследование органов грудной клетки в Кашире 26 января

Жители городского округа Кашира смогут пройти профилактический осмотр и обследование органов дыхания и грудной клетки в передвижном медицинском комплексе 26 января по адресу: д. Пятница, ул. Дорожная, д. 12, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Передвижной медицинский комплекс, оснащенный флюорографом, будет работать 26 января с 9:00 до 12:00 в деревне Пятница по адресу: ул. Дорожная, д. 12. Жители Каширы смогут пройти профилактический осмотр и обследование органов дыхания и грудной клетки.

Флюорография позволяет выявлять туберкулез, опухоли и другие заболевания. Метод применяется для профилактики и диагностики, особенно при жалобах на кашель и одышку.

Заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов отметил, что мобильный комплекс помогает охватить жителей удаленных территорий, где доступ к медицинским услугам ограничен. Он подчеркнул, что регулярные осмотры способствуют раннему выявлению и профилактике серьезных заболеваний.

Профилактический осмотр включает анкетирование, антропометрию, измерение артериального давления, клинический анализ крови, определение уровня холестерина и глюкозы, электрокардиографию по возрасту и осмотр терапевта. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.