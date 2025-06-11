Передвижной флюорограф снова выезжает в отдаленные районы Орехово-Зуева

После ремонта и технического обслуживания возобновил работу мобильный флюорографический комплекс. Теперь жители удаленных населенных пунктов Орехово-Зуевского округа снова могут пройти обследование рядом с домом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мобильный комплекс будет выезжать ежедневно, обеспечивая доступность диагностики для тех, кто живет вдали от медицинских учреждений или с ограниченной транспортной доступностью.

«Раннее выявление заболеваний — ключ к их успешному лечению и профилактике распространения. Передвижной флюорограф позволяет пройти обследование без дальних поездок и очередей», — отметила заместитель главного врача Анастасия Грачева.

С начала года до ремонта комплекс совершил 82 выезда, было обследовано более 3 тыс. человек. График составлен так, чтобы охватить максимальное количество населенных пунктов.

Первый выезд после ремонта состоится 16 июня в деревне Соболево. В июне обследование пройдут также жители деревень Емельяново, Савинская, Малая Дубна и поселков Мисцево, Губино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.