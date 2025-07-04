Передвижной флюорограф приедет в деревню Коротково Орехово-Зуевского округа 7 июля

7 июля жители деревни Коротково смогут пройти флюорографическое обследование рядом с домом. Передвижной мобильный комплекс будет работать с 09:00 до 13:00 по адресу: д. Коротково, д. 92а, рядом с фельдшерско-акушерским пунктом, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

«Своевременная диагностика многих неинфекционных заболеваний позволяет уменьшить вероятность их развития и распространения. Поэтому так важно обеспечить своевременное обследование жителей отдалённых и труднодоступных населённых пунктов. С этой целью мы стараемся обеспечить выезд мобильного комплекса в сельские населенные пункты», — сообщила начальник лечебно-производственного отдела Орехово-Зуевской больницы Наталья Ивлева.

Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и страховой полис. Также после процедуры можно будет пройти первый этап диспансеризации.

Напомним, что 5 июля в Парке Победы города Орехово-Зуево любой желающий старше 18 лет сможет пройти первый этап диспансеризации.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.