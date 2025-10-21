Перечислены операции, на которые решаются женщины ради мужчин

Хирургические вмешательства во имя красоты — распространенное явление, когда женщины идут на жертвы, стремясь соответствовать общественным идеалам, нередко продиктованным мужскими предпочтениями. Главврач клиники Art Plastic, д. м. н., профессор Тигран Алексанян рассказал RuNews24.ru о самых востребованных операциях, к которым прибегают женщины, желая угодить своим избранникам.

Современные женщины ориентируются на идеалы красоты, часто навязанные социумом и мужским взглядом. По словам профессора Алексаняна, увеличение груди — одна из самых популярных процедур. Многие считают, что выразительный бюст придает им привлекательности и сексуальности.

Липосакция — еще одна распространенная методика, позволяющая избавиться от излишних жировых отложений и скорректировать контуры тела. Стремясь к «идеалу», женщины надеются, что новые формы понравятся их партнерам. Профессор Алексанян подчеркивает, что часто пациентки просят создать «талию как у моделей», ведь стройность ассоциируется с молодостью и привлекательностью.

Не стоит забывать и про ринопластику — коррекцию формы носа. Эта операция способна изменить внешность, и многие женщины прибегают к ней в надежде, что обновленный нос станет более привлекательным для их партнеров. Психологические факторы играют важную роль: женщины часто испытывают комплексы из-за внешних недостатков, и ринопластика становится способом их преодолеть.

Однако ключевое — каждая женщина должна принимать решение об операции, руководствуясь личными желаниями и потребностями, а не исключительно стремлением угодить мужчинам. Самоуважение и уверенность в себе — вот что действительно притягивает, и порой внутренние изменения значат больше внешних. В конечном счете красота — это не только внешние данные, но и внутреннее сияние, излучающее уверенность и гармонию, отметил врач.

