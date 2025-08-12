Перечень жизненно важных лекарств пополнился препаратом подмосковной фармкомпании

Препарат в области онкологии «Поэксо», производителем которого является резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «ПСК Фарма», включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Данный препарат позволяет профилактировать развитие частой нежелательной реакции на лечение онкологических заболеваний, что позволяет сохранять качество жизни, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Действующее вещество «Поэксо» — пэгфилграстим — признано в мире золотым стандартом терапии для снижения продолжительности нейтропении и частоты возникновения фебрильной нейтропении. «ПСК Фарма» зарегистрировала препарат «Поэксо» в 2020 году.

На данный момент лекарственное средство от «ПСК Фарма» является единственным подобным препаратом в стране. Зарубежный оригинал не доступен российским пациентам. Тем временем потребность в нем испытывают более 55 тысяч человек.

Отсутствие пэгфилграстима в перечне ЖНВЛП ограничивало в доступ к эффективному и удобному методу профилактики фебрильной нейтропении для пациентов, особенно в рамках программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами.

«Последнее решение комиссии в отношении „Поэксо“ гарантирует доступность препарата в рамках льготного обеспечения. Теперь врачи смогут выбирать оптимальный подход к лечению, исходя из клинической ситуации и потребностей каждого пациента. Это важный шаг на пути улучшения качества медицинской помощи и укрепления системы здравоохранения нашей страны», — отметила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.