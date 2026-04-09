Переболевшие новым ковидом россияне «не могут дышать» на улице

Штамм ковида Stratus вызывает активизацию «спящей аллергии». У жителей РФ могут появляться отеки слизистых и реакция на цветение растений в виде длительного насморка, сообщает Baza .

Stratus весьма распространен в России. У переболевших им могут возникать отек и зуд носа.

Жительница Москвы Екатерина Л. поделилась, что уже вторую неделю после излечения от коронавируса постоянно чихает, и у нее заложен нос. Справиться с этим не получается ни с помощью капель, ни других лекарств.

Екатерина Л. отметила, что в прошлом у нее не было аллергии. Однако после болезни внезапно стало сложно дышать на улице. Девушке легчает только в помещениях с высокой влажностью.

Специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава РФ Владимир Чуланов отметил, что нет доказательств провоцирования Stratus’ом аллергии у тех, кто в прошлом был здоров. Однако после недуга и впрямь могут появляться временные изменения в функционировании иммунной системы, слизистых дыхательных путей. Это гиперреактивность слизистых. Она похожа на аллергию, как, например, на цветение ольхи.

