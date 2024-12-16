Пенсионеры Подмосковья получат бесплатные путевки в санатории

сегодня в 16:45

Пенсионеры Московской области в 2025 году по программе «Социальная поддержка граждан» получат бесплатные путевки в санатории. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют как федеральные, так и региональные льготники, например, ветераны труда и боевых действий, инвалиды, а также дети-инвалиды и их сопровождающие, пенсионеры и граждане, достигшие предпенсионного возраста, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как оформить бесплатную путевку:

записаться на прием к терапевту в поликлинике по месту жительства;

оформить справку у врача по форме 070/у;

подать заявление через МФЦ или онлайн через региональный портал госуслуг

оформить санаторно-курортную карту в поликлинике по месту жительства.

Путевки предоставляются в санаторно-курортные организации, расположенные в Российской Федерации, в порядке очередности. Проверить очередь можно с помощью онлайн-сервиса.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.