Пенсионеры Домодедова проверили свое здоровье в парке «Взлет»

Домодедовский парк «Взлет» стал местом, где пенсионер Виктор Морошкин получил двойную пользу: свежий воздух и возможность проверить свое здоровье. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В свои 79 лет Виктор Иннокентьевич понимает важность заботы о самочувствии. «Как вы пришли на диспансеризацию? Где вы о нас узнали?» — поинтересовалась медицинская сестра. На что пенсионер ответил: «А как же! Газеты читаем, следим!».

Процедурная медицинская сестра Востряковской амбулатории Александра Попова взяла у пациента кровь, что является одним из основных исследований в программе диспансеризации.

«Это очень важно. Люди не занимаются практически, никогда, своим здоровьем. Это очень удобно, когда в парке, при свободной минуте, есть время зайти. В основном это местное население, которое очень загружено работой и в выходные у них нет возможности посетить нас», — отметила она.

Выездная диспансеризация в парке «Взлет» мкр. Авиационный проводилась впервые и привлекла порядка 20 человек для обследований. Медицинское обслуживание включало в себя не только лабораторные анализы, но также осмотры терапевта, измерение внутриглазного давления и электрокардиограмму.

Для тех, кто не смог посетить диспансеризацию в этот раз, есть возможность пройти обследование 2 августа в лесопарке «Городской лес». Кроме того, в будние дни диспансеризацию можно пройти в модуле «Здоровье Подмосковью», расположенном по адресу: улица Пирогова, 9 в Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.