Педиатры Подмосковья напомнили о правилах безопасности при катании на тюбинге

Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило с 12 по 18 января 2026 года неделю популяризации активного образа жизни и напомнило родителям Подмосковья о рисках травм при катании детей на тюбингах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Катание на тюбингах зимой пользуется популярностью среди детей и взрослых, однако связано с высоким риском травм — от ушибов до переломов. Педиатры напоминают, что тюбинг — это спортивный инвентарь, требующий строгого соблюдения правил безопасности.

Родителям не рекомендуется отпускать детей кататься без присмотра или выбирать неподготовленные склоны, особенно с деревьями, кустарниками, камнями или резкими перепадами высоты. Запрещено привязывать тюбинг к автомобилям и другим транспортным средствам, так как даже при низкой скорости возможны серьезные травмы из-за неконтролируемого движения.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула, что тюбинг — это активная физическая нагрузка с элементами экстремального движения, и ребенок должен быть к ней подготовлен. Без контроля взрослых и соответствующей экипировки риск травм значительно возрастает.

Для катания следует выбирать только специально подготовленные трассы со снежной поверхностью. Качественный тюбинг должен иметь прочные ручки, нескользящее днище и защитные бортики. Использование самодельных или изношенных изделий недопустимо. Важно учитывать погодные условия: гололед, сильный ветер или слабая видимость увеличивают вероятность травм. Рекомендуется кататься только сидя, чтобы избежать потери контроля и столкновений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.