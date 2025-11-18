Педиатры Подмосковья делятся главными лайфхаками для родителей ко Дню педиатра

Ежегодно 20 ноября в России отмечается День педиатра и Всемирный день ребенка — день признательности врачам, которые с первых дней жизни ребенка становятся надежными проводниками в мир здоровья, заботы и доверия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

НИКИ Детства Минздрава Московской области каждый год проводят флешмобы, объединяющие врачей, пациентов и их семьи. В этом году стартовал новый формат — флешмоб, приуроченный к Дню педиатра — «Совет от доктора», в котором участие принимают исключительно врачи. Каждый педиатр записывает короткое видео с полезным, проверенным и важным советом для родителей: о питании, сне, профилактике заболеваний, эмоциональном здоровье ребенка или правильном взаимодействии с врачом.

«Мой главный совет молодым родителям — не бойтесь задавать вопросы!» — именно такие искренние и экспертные слова станут основой просветительской кампании, приуроченной к профессиональному празднику.

Видеосоветы будут опубликованы в официальных социальных сетях НИКИ детства 20 ноября. В этот же день в поликлиниках пройдет праздничная пятиминутка, посвященная чествованию педиатров.

Флешмоб «Совет от доктора» — это возможность напомнить родителям: за каждым назначением, рекомендацией и добрым словом стоит высокий профессионализм и искренняя забота о каждом маленьком пациенте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.