сегодня в 17:32

Педиатры Подмосковья дали советы по защите детей от сосулек и гололеда зимой

Педиатры НИКИ детства напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасности для детей в зимний период, чтобы избежать травм от сосулек и гололеда, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В зимнее время основную опасность для детей представляют сосульки на крышах зданий и скользкие участки дорог. Специалисты НИКИ детства рекомендуют родителям избегать прогулок под карнизами домов, где возможен сход снега или падение сосулек.

Детей важно приучать переходить улицу только по пешеходным переходам, внимательно смотреть под ноги и не бегать по обледеневшим поверхностям. Для прогулок следует выбирать обувь с нескользящей подошвой, желательно с микропористой основой, чтобы снизить риск падений.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула, что безопасность детей зимой начинается с профилактики. Взрослым необходимо заранее научить ребенка замечать опасности: большие сосульки, лед под ногами, скользкие перила.

Врачи советуют перед выходом на улицу подбирать подходящую обувь и напоминать ребенку правила передвижения: идти мелкими шагами, держать руки свободными и избегать спуска по обледеневшим лестницам или горкам.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье детей и обеспечить их безопасность в зимний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.