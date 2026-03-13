Педиатры Подмосковья дали советы для перелета с ребенком

Врачи НИКИ детства в Подмосковье подготовили рекомендации для семей, которые планируют авиаперелет с детьми в сезон отпусков. Специалисты рассказали, как защитить ребенка от перепадов давления и обеспечить безопасность в салоне, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Самая частая проблема во время полета — боль в ушах из-за перепада давления. Чтобы его выровнять, ребенку нужно сделать глотательное движение. Во время взлета и посадки малышу рекомендуют предложить грудь, бутылочку, воду или легкий перекус. Детям постарше можно посоветовать широко открыть рот или аккуратно высморкаться.

При насморке перед полетом следует промыть нос физраствором, попросить ребенка высморкаться и однократно закапать сосудосуживающие капли по 1–2 капли в каждую ноздрю на чистую слизистую. Если насморка нет, применять капли не нужно. В уши закапывать препараты не следует — они не помогают выровнять давление. Из-за сухого воздуха в салоне врачи советуют использовать солевой раствор до и во время полета.

Особое внимание необходимо уделить безопасности. Ребенок должен быть пристегнут отдельным ремнем, а не находиться на руках у взрослого. Для младенцев до 4–6 месяцев многие авиакомпании предоставляют люльки, их нужно заказывать заранее. Коляску обычно разрешают использовать до трапа, после чего ее сдают в багаж.

«Путешествие с ребенком требует подготовки, но это того стоит. Правильная организация полета — залог хорошего настроения всей семьи и отличного начала отпуска», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В ручную кладь специалисты рекомендуют взять подгузники, пеленки, сменную одежду, игрушки, питание, воду, салфетки, антисептик, подушку и солевой раствор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.