Педиатры из РФ и зарубежья посетили Детский центр им Рошаля в Красногорске

Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля (ДКЦ) во вторник посетили врачи, которые примут участие в V Всероссийском конгрессе с международным участием «5П Детская медицина», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В центре побывали специалисты из 50 регионов России и 13 представителей из других стран - Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Италии, Израиля.

Врачи познакомилась с современными операционными, включая роботизированную. Также они осмотрели реанимационные, центр телемедицинских консультаций. В ДКЦ установлено самое передовое оборудование, в том числе российского производства.

«В преддверии открытия V юбилейного Всероссийского конгресса с международным участием „5П Детская медицина“ мы с коллегами посетили Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, где ознакомились с передовыми методами диагностики и лечения, которые здесь применяются. Обсудили актуальные проблемы в области детского здравоохранения, новейшие технологии, поделились опытом развития детского здравоохранения в нашем регионе», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Съезд педиатров начнется 4 сентября. Он будет идти три дня. Основная тема — новые инновационные технологии в диагностике, терапии и реабилитации в педиатрии. Главный организатор — НИКИ детства Подмосковья и правительства региона.

Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня»

ДКЦ — это флагманский проект в сфере здравоохранения Московской области. Он стал координатором всех детских учреждений в Подмосковье. Строительство данного объекта поддержал президент страны Владимир Путин, а две недели назад он посетил центр и пообщался с докторами.

В ДКЦ работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Штат центра составляет 1,2 тыс. человек. Медики оказывают помощь по 28 профилям.

В составе медучреждения — 16 отделений стационара на 461 койку. Каждый год в нем могут лечиться порядка 15 тыс. юных пациентов, а обследоваться или получить консультацию — в 10 раз больше. Причем, принимают не только жителей Подмосковья, но и со всей страны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в центре собрали команду лучших специалистов с уникальными профилями лечения из России и оснастили медучреждение по последнему слову техники.

«В Красногорской больнице 28 профилей, до конца этого года мы планируем принять 19 200 детей, а помощь в стационаре получат 5130 ребят», — добавил Воробьев.