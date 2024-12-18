Педиатр Воскресенска стала обладательницей премии «Подмосковный врач»

Заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники № 1 ГБУЗ МО «Воскресенская больница» Зоя Фомичева знала, что посвятит себя заботе о здоровье маленьких пациентов. Ее многолетний труд и преданность профессии были отмечены высокой наградой — премией правительства Московской области «Подмосковный врач» в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эта премия является признанием профессионализма и заслуг лучших врачей региона, подчеркивая важность их вклада в охрану здоровья подрастающего поколения. Детская мечта стать педиатром вела Зою Фомичеву на протяжении всего пути к профессии. В отличие от многих детей, она не боялась посещения поликлиники, наоборот, это вызывало у нее живой интерес.

«Работа с детьми требует не только глубоких медицинских знаний, но и особых личностных качеств: терпения, внимательности, умения находить подход к каждому ребенку, создавать атмосферу доверия и спокойствия», — отметила Зоя.

Конкурс включал в себя компьютерное тестирование, а также решение практических заданий и сложных ситуационных задач, моделирующих реальные клинические случаи. Такой подход позволяет оценить не только теоретические знания врачей, но и их способность применять эти знания на практике, принимать быстрые и эффективные решения в нестандартных ситуациях.

В Московской области уделяется особое внимание поддержке медицинских работников.

«На гражданском форуме «Социальная сфера», организованный Общественной палатой Московской области при поддержке профильных министерств, особо поднималась тема подготовки и социального обеспечения медицинских кадров, без которых невозможна устойчивость всей системы здравоохранения. Образовательные программы и поддержка медицинских работников также обсуждались как приоритетные направления», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.