Педиатр рассказала о причинах потери аппетита у детей в жару

Педиатр из детской «СМ-Клиники» Айгюль Исрафилова объяснила, с чем может быть связано снижение аппетита у детей в жаркую погоду. Специалист отметила, что это явление обусловлено несколькими факторами, включая естественные физиологические процессы, сообщает «СтальМедиа» .

Как пояснила врач, в условиях высокой температуры организм направляет энергию на охлаждение, из-за чего пищеварение становится менее приоритетным. Еще одной возможной причиной отказа от еды может быть недостаток жидкости в организме, так как в жару усиленное потоотделение приводит к потере влаги.

«Временный отказ от еды при сохранении активности и нормальном питьевом режиме — не повод для паники. Но следует обратить внимание на такие тревожные признаки: ребенок вялый, сонливый, отказывается от воды, появились симптомы обезвоживания (сухие губы, редкое мочеиспускание, плач „без слез“), потеря веса, рвота, высокая температура. В этих случаях обязательно нужна консультация врача», — предупредила педиатр.