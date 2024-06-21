Педиатр рассказала, как помочь ребенку в случае отравления

В случае отравления ребенку можно давать жидкость по чайной ложке через каждые 10 минут, сообщила РИАМО педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Марьям Сайфулина.

«Для подготовки растворов можно использовать специальные препараты. Также важно придерживаться диеты и щадящего режима питания во время выздоровления», — сказала Сайфулина.

Она добавила, что для профилактики отравлений летом рекомендуется помнить о необходимости постоянного мытья рук, ответственно организовывать питание, следить за сроками годности продуктов, избегать консервированных продуктов и хранить продукты в холодильнике.

«Если есть необходимость в лекарствах, нужно обращаться к врачу, так как самостоятельное лечение может быть опасным. Берегите себя и своих детей, следите за состоянием после выздоровления и при необходимости обратитесь к специалисту для консультации и дальнейшего наблюдения», — заключила врач.