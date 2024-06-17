Педиатр Подмосковья рассказала о пользе прогулок для детского здоровья

«Гулять с детьми важно не менее двух раз в день — утром и вечером. Для прогулок лучше выбирать парки, места, где больше зелени, а следовательно и свежего воздуха. При этом дошкольникам необходима смена действий и чередование ходьбы и подвижных игр: покататься на качелях, побегать, поиграть в песочнице, скатиться с горки и так далее», — отметила врач-педиатр НИКИ детства Светлана Кондратенко.

Специалист напоминает, что прогулка — наш карманный доктор, ведь давно известно, что чем больше воздуха, тем меньше лекарств. А пребывание среди зелени — у озера, в парке, в лесополосе — приносит пользу сердечно-сосудистой и нервной системам, ускоряет обмен веществ и укрепляет иммунитет.

«Лесной воздух активизирует врожденный иммунитет. Пребывание на природе увеличивает активность наших естественных клеток-киллеров, которые борются с вирусами и инфекциями. Поэтому лесные прогулки предпочтительнее, чем пребывание в каменных джунглях многоэтажек. Важно упомянуть о пользе прогулок на природе для ЛОР-органов. Повышенная влажность лесного, да и в целом свежего воздуха остается лучшим лекарством от сухого ринита, возникающего по вине кондиционеров и отопления», — добавила Светлана Кондратенко.

Чтобы прогулка была и в радость, и на пользу, ребенка нужно одевать по погоде. Верхняя одежда и обувь должны соответствовать сезону. Тогда можно смело отправляться на прогулку и в дождь, и в снег.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.