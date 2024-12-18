Педиатр Подмосковья рассказала, как выбрать полезный сладкий подарок для ребенка

Сладкие подарки под елкой — важный атрибут детского новогоднего праздника. Но многие родители не в восторге от того, что дети в большом количестве едят конфеты и шоколад. Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала о том, как выбрать полезный сладкий подарок для своего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Для детей полезнее всего сладости, которые содержат натуральные ингредиенты и не включают в себя много сахара, консервантов и других искусственных добавок. Сегодня можно найти много вариантов пастилы и мармелада в составе которых нет сахара — только яблочное или другое фруктовое пюре. Такие сладости продаются в красивой подарочной упаковке. Ассорти из таких мармеладок, орешков, пастилы и натуральных фруктовых пюре может стать хорошей альтернативой традиционным сладким подаркам», — отметила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Традиционный сладкий подарок можно заменить фруктами, орехами и цукатами. Но важно соблюдать баланс. Например, мандарины, которые относятся к традиционным новогодним угощениям, детям разрешено давать 2-3 штуки в день в зависимости от возраста. Так 3-летнему малышу можно предложить половинку фрукта, а ребенку постарше, дошкольнику, можно съесть целый мандарин. Младшим школьникам разрешается дать два небольших мандарина.

«Хорошей альтернативой конфетам могут стать зефир или пастила на основе натурального яблочного пюре без добавления сахара. В составе продукта допускается содержание агар-агара — это водоросль, которая позволяет продукту быстрее приобрести желеобразную структуру без нарушения вкуса. Если вы не представляете сладкий подарок без конфет, то лучше выбрать желейные, так как их основной компонент желатин, который считается диетическим продуктом. В составе таких конфет и мармелада меньше сахара, чем в других сладостях, нет жира, зато есть полезный для пищеварения пектин. Иногда такие сладости даже разрешают употреблять при лечебных диетах. Однако стоит избегать конфет с глазурью, так как она может быть некачественной. Старайтесь выбирать конфеты с наименьшим количеством красителей: яркие, особенно кислотные цвета должны насторожить», — добавила Нисо Одинаева.

Имбирные пряники — традиционная новогодняя и рождественская выпечка, которую любят и дети, и взрослые. Если они приготовлены по классическому рецепту, то не причинят вреда ребенку. Вафли с качественным составом начинки тоже станут хорошим дополнением к подарку.

«Чтобы выбрать правильные сладости для детей, важно обращать внимание на несколько ключевых аспектов: внимательно изучите состав продукта. Выбирайте сладости с натуральными ингредиентами, без добавления искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Отдавайте предпочтение продуктам, в которых сахар стоит в конце в списке ингредиентов. Убедитесь, что продукт имеет срок годности, который соответствует стандартам качества. Длительный срок хранения может быть обеспечен за счет наличия консервантов, поэтому лучше выбирать продукты с более коротким сроком годности. Предпочитайте сладости, упакованные в герметичные упаковки, чтобы предотвратить попадание бактерий и других вредных веществ. Обратите внимание на возрастные ограничения, указанные на упаковке продукта. Некоторые сладости могут не подходить для маленьких детей. Избегайте продуктов, содержащих пальмовое масло и искусственные красители. Они могут негативно сказаться на здоровье ребенка», — заключила специалист.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать правильные сладости для вашего ребенка, которые будут не только вкусными, но и полезными.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.