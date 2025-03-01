Педиатр Подмосковья рассказала, как лечат детей с орфанными заболеваниями

28 февраля отмечается международный день редких (орфанных) заболеваний. В Подмосковье медицинскую помощь детям с орфанными заболеваниями оказывает научно-исследовательский клинический институт детства (НИКИ), в котором несколько лет назад был создан центр орфанных заболеваний, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Орфанные заболевания требуют мультидисциплинарного подхода, поэтому в нашем институте был создан центр орфанных заболеваний и сформирована команда узкопрофильных специалистов. У нас маленькие пациенты могут пройти высокотехнологичные обследования, получить консультацию и необходимое лечение. За прошедший год 24% всех госпитализаций составили дети с редкими заболеваниями, такими как муковисцидоз, ахондроплазия, спинально-мышечная атрофия и другие», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Московская область стала первым регионом, подписавшим соглашение о сотрудничестве с фондом «Круг добра». Сотрудники НИКИ детства являются экспертами и членами экспертного совета фонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.