Педиатр Подмосковья рассказала, что положить в аптечку для отдыха с детьми

Собираясь в отпуск, важно быть готовым к любым ситуациям, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Поэтому аптечка в чемодане — обязательный элемент, обеспечивающий спокойствие и безопасность отдыха, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Перед поездкой лучше проконсультироваться с педиатром, чтобы удостовериться в готовности ребенка к отдыху и согласовать состав аптечки. Не стоит резко менять климатические зоны, поскольку дети это переносят очень плохо из-за длительной акклиматизации. Кроме того, путешествовать сразу после любой прививки небезопасно, и лучше отложить поездку хотя бы на месяц», — объяснила Нисо Одинаева.

Детскую аптечку лучше собрать отдельно от взрослой, чтобы лекарства не смешались. Для удобства можно поделить дорожную аптечку на три отдела: в первый положить инструменты (пинцет, ножницы, шприцы, жгут, электронный градусник и т. д.), во второй — материалы (стерильный бинт, бактерицидные пластыри, вату, сухие/влажные салфетки, одноразовые перчатки и т. д.), а в третий — лекарственные препараты.

«Брать с собой нужно только надежные лекарства. Заранее проверьте срок годности всех лекарств, которые планируете взять с собой, и учитывайте условия хранения препаратов. Лучше оставлять лекарства в их оригинальной упаковке во избежание проблем на границе и сохранять инструкции к препаратам для уточнения международных названий и дозировок. Во избежание проблем с провозом багажа и повреждением флаконов отдавайте предпочтение лекарствам в виде таблеток и порошков вместо жидкостей и спреев. В ручную кладь стоит брать только необходимые во время полета препараты, а основную аптечку можно упаковать в багаж», — подчеркнула главный педиатр Подмосковья.

В аптечке маленького путешественника должны быть: антисептические средства для обработки травм (спиртовые салфетки, йод, зеленка, антибактериальная мазь, перекись водорода, мазь для заживления ран); препараты от насморка, увлажняющие капли в нос, средства для промывания носа (физраствор или «морская вода») и сосудосуживающие препараты; жаропонижающие средства в любой форме — суспензии, таблетках, свечах; при расстройствах желудочно-кишечного тракта — энтеросорбенты, пробиотики, противодиарейные препараты, противорвотные средства; ушные капли (помогут при воспалении после ныряния) и препараты против конъюнктивита; спрей после ожогов и гель от раздражения кожи (например, после укусов насекомых); антигистаминные (противоаллергические) препараты; противовоспалительные и обезболивающие средства; мазь для лечения легких солнечных и бытовых ожогов; спрей и таблетки от боли в горле; солнцезащитный крем; средства от укачивания.

Если у ребенка хроническое заболевание, требующее постоянной лекарственной терапии, необходимо взять с собой на отдых препараты, которые он принимает на постоянной основе. Например, ингалятор-небулайзер с препаратами к нему, если ребенок страдает бронхиальной астмой, частыми бронхитами или ларингитами.

С антибиотиками все немного сложнее: их принимают только по назначению врача, а без его консультации — только в самых крайних случаях. Если все-таки хотите положить их в аптечку, выбирайте надежный и проверенный антибиотик с доказанным положительным эффектом у вашего ребенка. Если считаете, что без антибиотика не обойтись, лучше обратиться к врачу. Педиатр напомнила о том, что во всех непонятных ситуациях не рекомендуется заниматься экспериментами с лечением — вместо этого лучше срочно обратиться за медпомощью.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.