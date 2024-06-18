Педиатр Подмосковья рассказал о последствиях нахождения детей в закрытой машине

Специалисты НИКИ детства призывают не оставлять детей одних в автомобилях, так как это может привести к тепловому удару и летальному исходу, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Автомобиль нагревается очень быстро. Всего за 10 минут температура воздуха в машине вырастает на 11 градусов. То есть в жаркую погоду критическая для ребенка температура в машине — 40-42 градуса — может наступить уже через 15-20 минут», — отметил врач-педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин.

Открытое окно или кондиционер не могут достаточно охладить машину, так как лучи солнца, преломляющиеся через стекло, превращают салон автомобиля в духовку.

«Тело ребенка нагревается в 3-5 раз быстрее, чем тело взрослого. В результате у него могут начаться судороги, рвота и нарушиться сердцебиение. При худшем сценарии ребенок рискует потерять сознание», — добавил специалист.

Специалист призвал не оставлять ребенка в машине одного, даже если уверены, что отошли «на минуточку». Нелепая задержка может стать причиной фатального исхода.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.