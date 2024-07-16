Педиатр Подмосковья Одинаева дала советы путешествующим на поезде с ребенком

Многие семьи летом отправляются в дальние поездки, часто выбирая для этого поезд. Такое путешествие имеет большое преимущество: дети могут свободно перемещаться, ходить по вагону, рисовать за столом. Но, чтобы поездка прошла спокойно, важно подготовиться заранее. Главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева дала советы путешествующим с детьми на поезде, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Приобретая билет уточните, есть ли в вагоне кондиционер и биотуалет, который не закрывается на станциях. Оказавшись на вокзале, будьте внимательны, следите за детьми, маленьких детей нужно держать за руку. Приходите на посадку заранее», — напомнила врач.

В путешествие с маленькими детьми важно приобрести специальный манеж. Его бортик крепится между полками: к нижней, затем к верхней, обеспечивая дополнительную безопасность ребенка.

«Если вы отправляетесь в дальнюю поездку, то лучше покупать билеты на ночной рейс. Так ребенок почти сразу может уснуть под звук колес, а к утру проснется уже в месте назначения. Это позволяет избежать множества переживаний родителей в дороге. Кроме того, важно убедиться, что поезд идет без пересадок. Пересадка доставит множество неудобств и вам, и малышу», — добавила врач.

Если вы едете днем, то нужно продумать, чем занять ребенка в дороге. Это могут быть любые словесные игры, отгадывалки, игры на листке бумаги: «Дорисуй рисунок», «Что в посылке», а также можно поиграть, глядя в окно: «найди дом, найди зеленый цвет» и тд.

«Что касается еды в дорогу, то важно учесть время в пути и исходя из этого собрать в термосумку хорошо упакованную в контейнеры домашнюю еду. Постарайтесь съесть ее в первый день, так как без холодильника она портится. Фрукты и овощи должны быть мытые. Возьмите с собой воду, антибактериальные и влажные салфетки. А вот сладости и пакетированный сок лучше в поездку не брать. Кроме того, научите ребенка отказываться от угощений неизвестных вам попутчиков», — заключила главный педиатр Подмосковья.

И конечно, не забудьте про аптечку в дорогу. Памятка для родителей о том, что необходимо взять с собой в поездку, размещена на портале «Детство».

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают в том числе и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.