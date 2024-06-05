Педиатр Подмосковья назвала пять правил сохранения здоровья ребенка

С 3 по 9 июня в России проходит неделя здорового ребенка. Врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова напомнила родителям пять правил для того, чтобы помочь ребенку вырасти здоровым, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Физическая активность — главное правило сохранения здоровья и укрепления иммунитета. Детям и подросткам нужно активно двигаться не менее 60 минут в день (бег, прыжки, подвижные игры). Движение развивает мышцы, ловкость, укрепляет сердечно-сосудистую систему и легкие. Даже самая простая физическая активность улучшает общее самочувствие ребенка. Чаще гуляйте с детьми на свежем воздухе и максимально сократите время с гаджетами», — подчеркнула врач.

Второй пункт — правильное питание. Эта привычка должна с детства укорениться в сознании, чтобы ребенок пронес ее через всю свою жизнь. Детский организм должен получать достаточное количество мяса, рыбы, молочных продуктов, свежих овощей и фруктов.

«Еще один важный пункт — профилактические осмотры. В ходе них врачи выявляют различные заболевания или отклонения в развитии, которые могут быть незаметны родителям. Это позволяет своевременно начать лечение и избежать осложнений. Обязательна вакцинация в рамках национального календаря. Прививки являются надежной защитой от опасных заболеваний. После прививки можно сдать специальный анализ, который покажет сформирован ли поствакцинальный иммунитет», — добавила Ксения Гусарова.

Отдельно специалист выделяет профилактику несчастных случаев. Пока ребенок еще маленький, необходимо исключить его доступ к лекарствам, розеткам, травмоопасным предметам, открытым окнам. На улице малыш всегда должен находиться в поле зрения взрослого.

«Пятым пунктом назову своевременное обращение к врачу при появлении проблем со здоровьем. Даже просто ОРВИ у детей без адекватного лечения может стать причиной развития серьезных осложнений. Кроме того, у малышей заболевания нередко развиваются стремительно, и каждая минута становится решающей. Игнорирование симптомов заболеваний или самолечение ребенка народными средствами могут привести к длительной госпитализации и тяжелым последствиям», — заключила педиатр НИКИ детства.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.