Педиатр Подмосковья назвала оптимальное количество блинов для детей

Масленица — один из самых ярких и любимых праздников в России, который славится обилием блинов на столах на протяжении всей праздничной недели. Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева поделилась рекомендациями о том, в каком количестве и как лучше давать блины детям, чтобы не навредить здоровью, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Блины можно вводить в рацион ребенка начиная с двух лет, но перед этим необходимо проконсультироваться с педиатром. Начинать следует с небольших порций — одного-двух кусочков, постепенно увеличивая количество. Для детского питания лучше всего подходят блины из бездрожжевого теста, приготовленного из цельнозерновой муки с небольшим количеством соли, яиц и молока. Важно готовить их без начинки и не использовать слишком много масла при жарке», — рассказала специалист.

Детям дошкольного возраста не стоит есть более трех-пяти блинов за один прием пищи, а блины с начинкой — не более двух-трех штук. Чтобы минимизировать риск негативного влияния на здоровье, лучше давать детям блины в первой половине дня и не чаще одного-двух раз в неделю.

«Блины не должны заменять полноценный прием пищи для детей и не могут быть вариантом для перекуса или завтрака. В качестве начинки рекомендуется использовать куриный фарш или филе индейки, а также фрукты (яблоки, груши), сезонные ягоды и творог», — подчеркнула Нисо Одинаева.

Важно помнить, что блины имеют высокий гликемический индекс из-за использования муки высшего сорта и сахара. К тому же к ним часто добавляют сливочное масло, жирную сметану, джем, сгущенное молоко. Среди наиболее вредных начинок для блинов можно выделить икру, жирную и сладкую творожную массу, сгущенку и другие начинки с рафинированным сахаром. При выборе ингредиентов для блинов необходимо учитывать наличие у ребенка аллергии, непереносимости некоторых продуктов или диабета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.