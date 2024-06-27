Педиатр НИКИ детства рассказала, с какого возраста ребенку можно есть грибы

Врач-педиатр НИКИ детства Ирина Фатхуллина рассказала, чтобы избежать отравления грибами, а также любых побочных проявлений со стороны детской пищеварительной системы — важно придерживаться простых правил. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Собираясь в лес за грибами, объясните ребенку, что многие из них ядовиты, поэтому трогать их и срывать нельзя. Соблюдайте простое правило «Есть сомнение — не бери». И ни в коем случае не пробуйте неизвестные грибы на вкус. Есть заблуждение, что если на вкус гриб не горчит — значит, он съедобен, но это не так. И, конечно, ищите экологически чистые районы, не собирайте грибы возле дорог и промышленных зон», — сказала врач.

Специалист, напомнила, что существуют специальные мобильные атласы-определители грибов, чтобы сравнить растущий гриб с картинкой.

«Набранные корзинки и ведра грибов необходимо сразу же обработать, так как гриб является скоропортящимся продуктом. Заготавливают впрок только молодые грибы. Перед варкой грибы тщательно промывайте от земли и грязи. Отваривать грибы необходимо несколько раз и воду после отваривания обязательно сливать», — добавила врач.

В качестве пищи ребенку можно предложить культивируемые грибы, начиная с 8, а лучше с 10 лет. У малышей и дошкольников желудочно-кишечный тракт еще не зрелый, а грибы очень трудно усваиваются, перевариваются до 18 часов из-за своей клетчатки — хитина. Кроме того, в грибах нет никаких полезных веществ, поэтому их дают только, чтобы разнообразить пищу. Консервированные же грибы вообще давать детям не стоит. Если после приема грибов ребенок или кто-то из членов вашей семьи почувствовал себя плохо — сразу вызывайте скорую.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.