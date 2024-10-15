Педиатр Макарова: грязные руки могут быть источником патогенных микроорганизмов

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Грязные руки являются одной из основных причин распространения инфекционных заболеваний. По данным ВОЗ, правильное мытье рук может снизить риск передачи инфекций до 50%, сообщила РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

«Важно помнить, что руки могут быть источником патогенных микроорганизмов, которые вызывают такие заболевания, как грипп, гастроэнтерит, респираторные инфекции и кишечные инфекции, включая сальмонеллез и кишечную палочку», — сказала доктор.

Он уточнила, что наиболее уязвимые группы населения, включая детей и пожилых людей, особенно подвержены инфекциям, связанным с грязными руками. Дети, играя на улице или в песочнице, часто не задумываются о необходимости мытья рук, что увеличивает риск заражения. По информации Роспотребнадзора, до 30% случаев острых кишечных инфекций у детей связано с недостаточной гигиеной.

По ее словам, мытье рук — простая, но эффективная мера профилактики. Специалисты рекомендуют уделять этой процедуре не менее 20 секунд, обязательно с мылом, при этом особенно тщательно стоит это делать перед едой или после туалета, а также после контакта с животными или грязными поверхностями. Если мыло и вода недоступны, следует использовать антисептики на спиртовой основе.

«Соблюдение гигиены рук не только помогает предотвратить распространение инфекций, но и уменьшает нагрузку на систему здравоохранения. Особенно это актуально в условиях пандемии, когда вирусы легко передаются от человека к человеку», — добавила Морозова.

Как подчеркнула врач, привитие культуры мытья рук с раннего возраста поможет создать здоровое общество, снизив риск заболеваний и повысив общее качество жизни.

15 октября отмечается Всемирный день мытья рук. Впервые он прошел в 2008 году. Целью данного дня является привлечение внимания людей к необходимости мытья рук — очень важной гигиенической процедуре. Это ключевой подход к профилактике многих заболеваний.