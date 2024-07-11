Педиатр Кострицкая предупредила о вреде кофе для детей

Многим людям сложно представить начало своего дня без чашечки ароматного кофе. Молодые мамы, сидя на детской площадке, любят скрасить прогулку вкусным кофейным напитком. А дети подражают взрослым, но этот продукт им употреблять нельзя, сообщила РИАМО педиатр «СМ-Клиника» для детей Виктория Кострицкая.

«В ходе многочисленных исследований уже давно выяснилось, что кофе для взрослых в умеренных количествах обладает положительным эффектом. Но детский организм по своему строению и физиологии все же отличается. И если ответственность за малышей по большей части несут взрослые, то подростков сложно контролировать, и следует заранее обговорить допустимый уровень потребления кофе и возможные последствия», — отметила врач.

По ее словам, кофеин, содержащийся в кофе, а также в какао, Коле, энергетических напитках, обладает рядом побочных эффектов и может быть причиной множества заболеваний.

«Кофе содержит около 100 соединений, которые по-разному влияют на детский организм. Дитерпеноиды, входящие в состав, могут повышать уровень холестерина, липопротеинов низкой плотности и приводить к ожирению. Кроме того, нервная система ребенка еще зреет и легко подвергается гипервозбудимости, соединения в кофе активируют симпатическую нервную систему и могут приводить к повышению артериального давления, влиять на сознание и настроение как остро, так и хронически», — предупредила специалист.

По ее словам, в ходе исследований было выявлено, что регулярное употребление кофе может вызывать головную боль и даже приводить к хронической мигрени.

Также кофе может быть причиной психиатрических расстройств, вызывать тревогу, нервозность, бессонницу, раздражительность и даже панические атаки.

«Чрезмерное употребление вызывает коронарные и аритмические заболевания сердечно-сосудистой системы. Кофе увеличивает концентрацию такого вещества, как адипонектин, которое приводит к снижению чувствительности инсулина и тем самым повышению уровня глюкозы в крови. Как следствие — сахарный диабет», — добавила Кострицкая.

Кроме того кофе воздействует на половые гормоны, именно поэтому нежелательно пить его подросткам, когда идут гормональная перестройка и резкий скачок роста организма.

«Кофе снижает аппетит и может вызывать отрыжку, изжогу, боль в животе. Кофе увеличивает частоту мочеиспусканий и недержание мочи. А увеличение частоты мочеиспусканий, в свою очередь, приводит к выведению минералов и кальция из костей, что может быть причиной переломов и снижения роста ребенка. Избыточное потребление кофеина может вызывать артрит (заболевание суставов)», — предупредила педиатр.

Данные NHANES сошлись на мнении, что детям допустимо 2,5 мг кофеина на кг массы тела. Для детей с 1-5 лет с массой от 15-18 кг — 37,5-45 мг/день, 10-14 лет с массой 35-50 кг — 87,5-125 мг /день.

«Следует учесть, что это средние показатели, и всегда нужно учитывать особенности здоровья и психического развития своего ребенка индивидуально», — подчеркнула специалист.