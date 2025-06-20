Педиатр из Шаховской получил первую квалификационную категорию

Педиатр из Шаховской районной больницы Сергей Егоров повысил свою квалификацию, получив первую категорию по ультразвуковой диагностике в МОНИКИ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Повышение квалификации позволит врачу проводить более качественные УЗИ-исследования для детей там, где детская хирургия развита недостаточно. По словам врача, обучение было необходимо для более точной диагностики, учитывая его многолетний опыт работы педиатром и применения навыков УЗИ с 2011 года.

Благодаря приобретенным знаниям, включая дополнительное обучение по УЗИ сосудов, Сергей Егоров сможет эффективнее выявлять заболевания у юных пациентов. Это значительно облегчит получение необходимой помощи для родителей, исключая потребность в поездках в другие медицинские учреждения.

Напоминаем, в рамках государственной программы по развитию здравоохранения, в шаховскую больницу за 2024 год поступило более 10 аппаратов для ультразвуковой диагностики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.