Пациенты поликлиник Люберец смогут пройти УЗИ бесплатно 21 сентября

Единый день диспансеризации проведут 21 сентября во всех взрослых поликлиниках Люберецкой областной больницы. Для удобства он организуется в субботу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы приглашаем на диспансеризацию только тех, кто по разным причинам в этом году ее еще не проходил. В этот день наши пациенты смогут пройти первый этап диспансеризации, в который входит осмотр терапевта, антропометрия, измерение уровня глюкозы и холестерина в крови. Можно будет пройти флюорографию. Для женщин дополнительно проводится гинекологический осмотр, а в возрасте 40+ и маммография. Для мужчин в возрасте: 45, 50, 55, 60, 64 года — скрининг на рак предстательной железы», — отметила заместитель главврача Люберецкой областной больницы Ольга Шведчикова.

Дополнительно в пяти поликлинических отделениях № 4, 6, 8, 11,12 будут работать кабинеты УЗИ для исследований брюшной полости. Пациент на выбор может пройти бесплатное обследование УЗИ брюшной полости или щитовидной железы. В поликлинике № 5 дополнительно будут проверять остроту зрения.

В единый день диспансеризации предварительная запись не требуется. 21 сентября врачи ждут на диспансеризацию тех пациентов, кто еще не успел ее пройти в этом году. Пройти обследования можно с 9:00 до 14:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.