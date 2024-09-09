Пациенты онкодиспансера Подмосковья поучаствовали в акции «Гонка героев»

В рамках благотворительной акции «Гонка героев» пациенты детского отделения Московского областного онкологического диспансера смогли прокатиться на премиальных машинах и получить памятные подарки к началу учебного года. Данная акция уникальна и проводится только на территории областного онкодиспансера, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В том году данную акцию провели в нашем учреждении впервые и получили большой отклик и море положительных эмоций от детишек, поэтому в этом году организаторы решили повторить, но уже на других машинах премиум-класса. Каждый ребенок смог пофотографироваться и покататься на машинах, а после заезда получить памятный подарок. Дети, которые не могут покидать свои палаты, тоже не остались без подарков, им вручили им рюкзаки, школьные принадлежности и игрушки. Положительные эмоции хорошо сказываются на лечении, поэтому мы всегда рады, когда нашим пациентам проводят такие праздники», — рассказала заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 Евгения Инюшкина.

Детское отделение Московского областного онкологического диспансера — единственное в Подмосковье, где маленькие пациенты могут пройти полный цикл лечения онкопатологий. Ежегодно здесь получают помощь около 2,5 тысяч детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.