Пациентки больницы Клина обследовались в передвижном маммографическом комплексе

Передвижной комплекс «Кабинет рентгеновский диагностический подвижной цифровой» принял пациентов Зубовской врачебной амбулатории. Выездные мероприятия по диспансеризации и профосмотрам жителей отдаленных сельских поселений округа Клин уже много лет успешно осуществляются специалистами Клинской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Передвижной маммографический кабинет позволит охватить наибольшее количество пациентов для обследований, направленных как на раннее выявление злокачественных образований в груди, так и подтверждения уже установленного диагноза — оценки размеров опухолевого узла, темпов его роста.

Медтехника закупается благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«Оснащенный маммографом модульный комплекс служит для контроля над лечением онкологических заболеваний. Передвижной маммографический комплекс состоит из нескольких функциональных отделов: это тамбур для ожидающих пациентов, процедурная с рентгенозащитной перегородкой, комната лаборанта. Комплекс оснащен мебелью и техникой, необходимой для проведения выездного обследования, оборудован системами энергообеспечения, отопления, вентиляции, противопожарной защиты. Около 3 тыс. пациенток прикреплено для медицинского обслуживания к Зубовской сельской амбулатории. Для наших пациентов особенно важно, что появилась возможность проходить обследования на новейшем медицинском оборудовании, не покидая района проживания», — рассказала заведующий Зубовской врачебной амбулаторией Клинской больницы Марина Дубникова.

Жительницы Подмосковья старше 40 лет, которые проходили маммографию более 2 лет назад, могут записаться на обследование самостоятельно, минуя врача. Запись доступна через контакт-центр 122 или через портал госуслуг Московской области (во вкладке «Рентгенология»).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.