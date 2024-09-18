Пациентка перинатального центра в Коломне родила десятого ребенка

Жительница Озер в десятый раз стала мамой благодаря профессионализму и заботе специалистов Коломенского перинатального центра. В большой и дружной семье родилась девочка Вера, сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

Счастливая мама Светлана уже во второй раз рожала в этом центре. Она с благодарностью отзывается о достойных условия пребывания и внимательности сотрудников.

Приятным сюрпризом для родителей новорожденной Веры стали гости, приехавшие с подарками на торжественную церемонию выписки. От имени главы городского округа Коломна Александра Гречищева счастливых родителей поздравила советник главы Анна Кременецкая.

«Жизнь — самый ценный подарок. Поэтому вы — настоящая героиня, которая подарила жизнь уже десяти детишкам. Вместе с большим счастьем, это еще и большая ответственность. Слова поздравлений и уважения вам передает глава округа Александр Владимирович. Пусть девочка растет здоровой, счастливой и любознательной», — сказала Анна Кременецкая.



Вместе с теплыми словами от главы родителям новорожденной передали подарочный сертификат в «Детский мир» и сладкий подарок.

С начала года в стенах Коломенского перинатального центра появились на свет почти три тысячи детей. Всего же со дня открытия центра в 2017 году в его стенах родились почти 29 тысяч малышей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.