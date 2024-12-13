Партнерские роды выбрали 690 семейных пар Ленинского округа

В Ленинском городском округе все больше будущих мам хотят разделить рождение ребенка со своими мужьями. В Видновском перинатальном центре за первые 10 месяцев 2024 года 690 семейных пар предпочли партнерские роды, что составило 20% от числа всех пациенток, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Здорово, когда мужья хотят быть рядом с женами во время рождения ребеночка. Будущий папа контролирует обстановку и, при необходимости, зовет медперсонал. Главное, чтобы супруг женщины был морально ко всему готов, заставлять и настаивать на его участии в родах — не лучшая затея», — приводятся в сообщении слова заведующей родовым блоком Видновского перинатального центра Наталии Ермаковой.

Она добавила, что по любимой зимней традиции Видновского перинатального центра, которая существует уже четыре года, после осмотра специалистами ребенка вручают родителям в костюме Деда Мороза.

«Мы планировали беременность, и когда стало известно, что ждем малыша, муж ходил со мной на УЗИ, всем интересовался. У нас были партнерские роды по ОМС. Мне понравилось. Колоссальная моральная поддержка. На сайте перинатального центра прочли необходимую информацию, все подробно и четко написано, подготовили документы и результаты анализов мужа, заместители главного врача подписали нам заявление», — поделилась мама декабренка Татьяна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.