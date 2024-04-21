Партийцы провели лекцию о пользе донорства в одной из школ Волоколамска

Партия «Единая Россия» провела лекцию о пользе донорства в одной из школ Волоколамска, передает пресс-служба партии.

В рамках федерального партийного проекта «Новая школа», в преддверии Национального дня донора депутат фракции Татьяна Донская совместно со сторонниками провели лекцию и показали фильм о донорстве ученикам девятого класса Волоколамской СОШ № 2.

Ежегодно по всей России, начиная с 2007 года, 20 апреля отмечается один из важных праздников — Национальный день донора. Этот государственный праздник посвящён прежде всего донорам — людям, которые безвозмездно сдают кровь или плазму, помогая тем самым людям. В этот день внимание уделяется не только донорам, но и врачам, которые ведут свою трудовую деятельность в пунктах сбора крови, следя за состоянием добровольцев и занимаясь переливанием.

Старшеклассникам рассказали интересные факты о таком сложном процессе, как сдача крови, о том, какие рекомендации стоит соблюдать за несколько суток до сдачи, а также показали фильм.

«В наше время донорство крови является одним из видов волонтерской деятельности, с помощью которого возможно помочь больным и спасти жизни окружающих нас людей при минимальных собственных затратах», — отметила Татьяна Донская.

Также с речью выступила классный руководитель.

«Пока я всего пять раз сдавала кровь. Лично для меня донорство — это безвозмездная помощь другим людям. На самом деле, напряжённо только в первый раз, а последующие разы сдача крови становится своеобразной обыденностью. Я надеюсь, когда вы достигнете совершеннолетия, вы также примите участие и поможете тем, кто нуждается в крови», — сказала Наталья Муравьева.

Дата праздника была выбрана в память об историческом событии. 20 апреля 1832 года в Санкт-Петербурге состоялось первое в истории российской медицины успешное переливание крови пациентке-роженице от ее супруга. Таким образом Андрей Мартынович Вольф спас женщине жизнь и положил начало донорскому движению в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.