Партийцы поздравили работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

Для депутатов фракции «Единой России» Совета депутатов городского округа Красногорск уже стало доброй традицией каждый год поздравлять работников скорой медицинской помощи с их профессиональным праздником, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот раз поздравить сотрудников скорой приехал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов. Он встретился с работниками подстанции, у которых выдались редкие минуты отдыха между вызовами, поблагодарил их за самоотверженный труд, профессионализм и верность профессии. Не обошлось и без гостинцев — ящика фруктов, таких необходимых в пору весеннего авитаминоза.

Фельдшер выездной Красногорской подстанции скорой медицинской помощи Ляйсян Мубимова — из тех, кто считает свой профессиональный праздник одним из самых ярких дней календаря. По ее собственному признанию, работать в скорой мечтала с семи лет и после окончания Ульяновского колледжа с головой погрузилась в избранную профессию. Вот уже 17 лет она — на страже жизни и здоровья людей, последние пять из которых — в Красногорске.

По словам Богдана Андриянова, сейчас, когда городской округ активно развивается и увеличивается его население, оперативность и профессионализм скорой медицинской помощи обретает все большее значение. Именно поэтому работники Красногорской и Нахабинской подстанций нуждаются в особой заботе и внимании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.