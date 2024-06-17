Партийцы поздравили медиков Люберец с профессиональным праздником

«Людей случайных в медицине нет: представителей этой важнейшей для человечества профессии отличают целеустремленность, отзывчивость и готовность в любое время дня и ночи прийти на помощь. На ваши плечи, дорогие медики, всегда ложатся самые суровые испытания: мы вместе с вами прошли пандемию, и сегодня многие из вас служат Отечеству, спасая жизни наших бойцов в зоне СВО, помогают Героям восстанавливаться после сложнейших ранений в тылу», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что труд медика — непростой, часто на работе вы проводите времени больше, чем со своими близкими.

«Мы ценим каждого, кто делом своей жизни выбрал заботу о здоровье наших люберчан. Желаю вам и вашим близким благополучия, добра. И пусть все будут здоровы. С праздником», — добавил Волков.

Председатель Совета депутатов Люберец Владимир Ружицкий посетил Московский областной центр охраны материнства и детства и Центральную клиническую психиатрическую больницу им. Ф. А. Усольцева, поздравил коллективы учреждения.

«В МОЦОМД, одном из крупнейших в регионе учреждений родовспоможения и детства, под руководством Татьяны Мельник трудятся свыше 1 тыс. сотрудников. Коллектив Елены Нейфельд насчитывает порядка 40 человек. Все они — профессионалы, искренне преданные делу», — сказал Ружицкий.

Депутат Дмитрий Крестинин поздравил с праздником коллективы поликлиник № 2 и 4.

«Мы чествуем всех врачей, медсестер, фельдшеров, весь медицинский персонал — всех тех, кто своим истинным служением людям не раз доказал богоугодность этой великой профессии. Много лет мы работаем вместе на благо нашего родного края и его жителей — искренне благодарю вас всех за ваш труд, ваши душевность, профессионализм и отзывчивость», — сказал Крестинин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.