Партийцы Долгопрудного провели донорскую акцию «Своих Не Бросаем»

Акция по сдаче крови, которая будет направлена в различные локации Российской Федерации, где сейчас особенно остро стоит вопрос необходимости в ней, прошла в рамках партпроекта «Здоровое будущее» на базе физкультурно-спортивного комплекса «Салют» в Долгопрудном. Организаторы акции — местное отделение партии «Единая Россия», Долгопрудненское отделение Красного Креста, Московский областной центр крови, Общественная Палата города, сообщила пресс-служба подмосковного отделения пратии.

С приветственным словом к донорам обратились представители совета депутатов — руководитель фракции Дмитрий Балабанов и депутат Алексей Цепляев. Они поблагодарили всех, кто пришел в этот день поделиться с нуждающимися одним из самых ценных даров, данных жизнью.

«Салют» посетили 118 доноров, 10 из них сдали кровь впервые. Героями дня стали доноры ПАО ДНПП — братья Мустафины Данила и Артем, семья Волковых — Анатолий и Марина, Василий Бирюков, Анастасия Филюшкина. Бурю оваций вызвали Виктор Кулагин и Ольга Смирнова, пришедшие сдать кровь уже в 38-й раз.

Доноров сопровождали Волонтеры Победы из отряда школы № 11, который возглавляет член партии «Единая Россия», педагог Ануш Аракелян. Ребята приветствовали всех пришедших с благородной миссией, вручали памятки, сувениры, угощали вкусным чаем и сладостями от Объединения национальных культур «Жемчужина».

По итогам дня заготовлено почти 44 литра крови, которые будут направлены всем нуждающимся и спасут много жизней.

«Слово „донорство“ происходит от латинского donare, что означает „дарить“. И это полностью соответствует великой гуманной миссии, которая сегодня обретает новый характер направленности, новые значения. Сегодня подарить жизнь своим соотечественникам пришло 118 человек самых разных возрастов. Каждый из них целеустремлен, ответственен и чистосердечен — я уверен, что только люди с подобными качествами способны поделиться одним из самых ценных ресурсов своего организма. Низкий поклон каждому донору!» — сказал член партии «Единая Россия», председатель совета депутатов г. о. Долгопрудный, руководитель фракции Дмитрий Балабанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.