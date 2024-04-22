Партийцы Дмитрова сдали кровь
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"
В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» сопредседатель Местного совета сторонников партии «Единая Россия» Инга Смородинова вместе со сторонниками партии «Единая Россия» и членами «Молодой Гвардии» пришла сдать кровь в отделение переливания крови города Дмитров. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.
«Прекрасно понимаю всю значимость таких мероприятий. Ежегодно принимаю участие в донорских акциях, ведь каждый здоровый человек может без ущерба для собственного здоровья быть причастным к спасению чьей-то жизни, помочь выжить и выздороветь тому, кто нуждается в срочном или плановом переливании. И в глубине души становится спокойно от того, что смогла кому-то помочь», — сказала Инга Смородинова.
Всего партийцы сдали в Национальный день донора более 2 литров крови.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.
Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"