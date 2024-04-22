Партийцы Дмитрова сдали кровь

«Прекрасно понимаю всю значимость таких мероприятий. Ежегодно принимаю участие в донорских акциях, ведь каждый здоровый человек может без ущерба для собственного здоровья быть причастным к спасению чьей-то жизни, помочь выжить и выздороветь тому, кто нуждается в срочном или плановом переливании. И в глубине души становится спокойно от того, что смогла кому-то помочь», — сказала Инга Смородинова.