Паниковать не стоит: эпидемиолог рассказал о симптомах свиного гриппа
Эпидемиолог Ильинской больницы Олег Ильинский заявил, что сейчас свиной грипп уже не так опасен, как 16 лет назад, когда вспышку зафиксировали во многих странах мира, в том числе и в России, сообщает Сноб.
«У свиного гриппа нет специфических особенностей, которые выделяли бы его от других инфекционных заболеваний. Он также передается воздушно-капельным путем. Заболевание начинается со стандартных симптомов: озноба, болей в мышцах, головной боли, слабости. Затем присоединяются кашель, насморк, чихание, боль в горле», — сказал доктор.
По его словам, летальный исход возможен только при бактериальных осложнениях или отеке мозга.
Доктор призвал не паниковать и проводить профилактические меры: пить витамины и противовирусные препараты. Процент осложнений от свиного гриппа не превышает 10%, но наиболее опасен он для людей старше 60 лет, страдающих эндокринными заболеваниями, например, диабетом.