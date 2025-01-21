Паниковать не стоит: эпидемиолог рассказал о симптомах свиного гриппа

Эпидемиолог Гамов: сегодня свиной грипп ведет себя уже не так агрессивно

Эпидемиолог Ильинской больницы Олег Ильинский заявил, что сейчас свиной грипп уже не так опасен, как 16 лет назад, когда вспышку зафиксировали во многих странах мира, в том числе и в России, сообщает Сноб .

«У свиного гриппа нет специфических особенностей, которые выделяли бы его от других инфекционных заболеваний. Он также передается воздушно-капельным путем. Заболевание начинается со стандартных симптомов: озноба, болей в мышцах, головной боли, слабости. Затем присоединяются кашель, насморк, чихание, боль в горле», — сказал доктор.

По его словам, летальный исход возможен только при бактериальных осложнениях или отеке мозга.

Доктор призвал не паниковать и проводить профилактические меры: пить витамины и противовирусные препараты. Процент осложнений от свиного гриппа не превышает 10%, но наиболее опасен он для людей старше 60 лет, страдающих эндокринными заболеваниями, например, диабетом.