«Пандемия не за горами»: в ВОЗ сделали громкое заявление о забытой болезни

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире в любое время может вспыхнуть новая опасная пандемия. Он привел в пример опыт недавнего скачка числа заражений птичьим гриппом H5N1, который показал, что человечество по-прежнему уязвимо, сообщает Life.ru .

С таким заявлением Гебрейесус выступил на заседании в Женеве.

«И следующая пандемия не за горами», — добавил руководитель ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения заявляла, что заболевшие вирусом птичьего гриппа (H5N1) чрезвычайно часто сталкиваются с летальными исходами. К такому выводу в ВОЗ пришли после изучения историй болезни сотен пациентов, которые заражались недугом в недавнее время.

Вместе с тем ученым пока неизвестно ни одного случая, когда птичий грипп передавался конкретно при контакте человека с человеком.