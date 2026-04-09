Палочка-выручалочка: член возлюбленного указал на хронический тонзиллит у дамы

Столичный ЛОР-врач рассказала об интересном клиническом случае, с которым она столкнулась в своей практике. Обследоваться пришел молодой человек, а в медпомощи при этом нуждалась его возлюбленная.

На прием к медику явился парень, который до этого побывал у уролога. Именно он выписал пациенту направление к ЛОРу, так как обнаружил на урологическом мазке молодого человека стрептококковую бактерию. Свою находку уролог объяснил пациенту так: у него якобы настолько сильный хронический тонзиллит, что эта бактерия проявляется уже на мазке из полового члена.

ЛОР-врач в свою очередь не поверила в эту теорию и начала разбираться в проблеме глубже. В результате она попросила парня привести на прием его девушку. Молодой человек сначала опешил, но медик быстро объяснила, что бактерия, которая высеялась на урологическом мазке, находится только на миндалинах, в половом члене ее быть не может.

Оказалось, что хроническим тонзиллитом страдает возлюбленная пациента, а бактерию она занесла ему во время оральных ласк. Соответственно это ей нужно дойти до поликлиники, чтобы разобраться со своим здоровьем.

